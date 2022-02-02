За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались почти девять тысяч человек

Бустерную дозу получили – 2207 человек.
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 8628 человек. Такие данные на 2 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.
Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 5655 человек.
Повторно первичной серией – 766 человек.
Бустерную дозу получили – 2207 человек.
Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:
г. Бишкек – 229;
г. Ош – 224;
в Чуйской области – 162;
в Ошской области – 460;
в Таласской области – 67;
в Нарынской области – 148;
в Иссык-Кульской области – 143;
в Джалал-Абадской области – 633;
в Баткенской области – 141.
Источник: vb.kg
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