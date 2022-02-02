9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге.
Лидера партии "Туран" Жениша Молдокматова освободили из-под стражи в зале суда. Об этом редакции Kaktus.media сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.
По его словам, примерно полчаса назад судебная колегия Бишкекского горсуда изменила меру пресечения его подзащитному Женишу Молдокматову на не связанную с лишением свободы.
"Я уже сколько раз говорил судьям и прокурорам, что в действиях Молдокматова нет состава преступления, но его держали под стражей. Сегодня неожиданно его освободили из-под стражи прямо в зале суда, и он уже уехал домой", - сказал Турдалиев.
Напомним, 5-6 октября 2021 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынужден был аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.
9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.
Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Молдокматова обвинили в организации беспорядков и захвату власти, и взяли под стражу.
Источник: kaktus.media
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