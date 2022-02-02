Ташиев: Кыргызстан готов проложить дорогу к анклаву «Ворух», но при одном условии

Глава ГКНБ отметил, что в случаев возникновения спорных моментов, они вместе с таджикским коллегой выедут на место и будут вести переговоры с населением.
«Кыргызстан, в соответствии с договоренностью с Таджикистаном, готов проложить дорогу к анклаву «Ворух» по местности Капчыгай, но при условии полного завершения вопросов по границам», — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев после переговоров с таджикским коллегой 29 января.
По его словам, строительство дороги к анклаву «Ворух» — это самое главное требование таджикской стороны.
«В протоколе №39 указано, что мы предоставим дорогу к анклаву «Ворух» через Капчыгай. При этом дорогу строить будем мы. С этим проблем нет. Президент сказал, что на это есть все средства и возможности. Там живут 40 тысяч человек, нельзя закрывать их и запрещать ездить. Кыргызстан даст дорогу, но только при условии полного завершения вопросов по границам», — сказал Ташиев.
Глава ГКНБ отметил, что в случаев возникновения спорных моментов, они вместе с таджикским коллегой выедут на место и будут вести переговоры с населением.
«Не будет такого, что какое-либо решение будет принято только в пользу Кыргызстана или Таджикистана», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.
Источник: bulak.kg
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