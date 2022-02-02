Оставляют, уезжают…

Стало известно, что в данное время подали на эту программу и ожидают ответа более 9 тысяч человек.

Из-за экономических трудностей, безработицы сотни тысяч граждан ежегодно уезжают из страны на заработки. За счет средств, которые они зарабатывают и отправляют на родину, в нашей стране живут сотни тысяч семей. Небольшая часть мигрантов надолго задерживается в чужой стране, получает гражданство, оседает там, но большинство возвращается на родину.

Тем не менее с каждым годом растет число граждан, которые навсегда покидают родину, предпочитая жить в России. Точнее, в рамках российской государственной программы по переселению соотечественников в Россию в прошлом году нашу страну покинули 1300 человек. В 2020 году этот показатель был ниже на 400 человек. 56% из них – мужчины, 44% - женщины. Большинство из них в возрасте 30-40 лет, четверть – маленькие дети. Стало известно, что в данное время подали на эту программу и ожидают ответа более 9 тысяч человек.

Как сообщили из российского МВД, в основном участники программы переселяются в Тульскую, Челябинскую, Новосибирскую, Калужскую, Самарскую, Воронежскую, Калининградскую, Тамбовскую, Омскую, Кемеровскую области. В основном они предпочитают жить в городе. Только 1/6 часть переселенцев согласилась осесть в сельской местности.

Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 02.02.2022 / стр. 10