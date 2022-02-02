В Бишкеке в честь погибшего в Баткене военного назвали улицу

Эсентур Кубанычбек уулу родился 22 января 1991 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области.
Одна из улиц в жилмассиве "Ала-Тоо - 3" названа в честь Эсентура Кубанычбек уулу, героически погибшего военного в пограничном вооруженном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном в апреле-мае 2021 года. Об этом на своей странице сообщил пользователь Facebook Жыргалбек Бердибеков.
Эсентур Кубанычбек уулу родился 22 января 1991 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. Парень рос без родителей, учился в пограничном институте в России. Был заместителем начальника спецназа по защите государственной границы.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!