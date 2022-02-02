Мы лидируем по коррупции

В 2021 году Кыргызстан получил только 27 баллов из 100 возможных, заняв 148-е место среди 183 стран.
Наверное, мы привыкли к тому, что Кыргызстан лидирует в мире по незавидным показателям, вроде коррупции и загрязнения воздуха. Международная организация Transparency International обнародовала очередной рейтинг индекса восприятия коррупции. В нем Кыргызстан стоит в одном ряду с африканскими странами.
В 2021 году Кыргызстан получил только 27 баллов из 100 возможных, заняв 148-е место среди 183 стран. В одном ряду с Угандой и Камеруном. Среди стран СНГ Узбекистан немного улучшил свои показатели, а ситуация в Молдове и Казахстане ухудшилась. Показатели Грузии хорошие, а в Таджикистане не было изменений с прошлого года.
Самые низкие показатели коррупции отмечены в Дании, Финляндии и Новой Зеландии. Следом идут Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария.
Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 02.02.2022 / стр. 7
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