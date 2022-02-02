Запускается чартерный рейс по маршруту Бишкек – Джидда

Отмечается, что после завершения интеграции систем регистрации аэропортов городов Ош и Джидда, авиакомпания Air Manas планирует запустить рейс по маршруту Ош-Джидда.
Авиакомпания «Air Manas» 6 февраля планирует выполнить первый чартерный рейс по маршруту Бишкек-Джидда (Саудовская Аравия).
По данным пресс-службы МИД, рейс будет выполняться частотой один раз в неделю (по воскресеньям) с возможным последующим увеличением количества рейсов до 4-х в неделю.
Отмечается, что после завершения интеграции систем регистрации аэропортов городов Ош и Джидда, авиакомпания Air Manas планирует запустить рейс по маршруту Ош-Джидда.
Ичточник: Булак.кж
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