Запускается чартерный рейс по маршруту Бишкек – Джидда

Отмечается, что после завершения интеграции систем регистрации аэропортов городов Ош и Джидда, авиакомпания Air Manas планирует запустить рейс по маршруту Ош-Джидда.

Авиакомпания «Air Manas» 6 февраля планирует выполнить первый чартерный рейс по маршруту Бишкек-Джидда (Саудовская Аравия).

По данным пресс-службы МИД, рейс будет выполняться частотой один раз в неделю (по воскресеньям) с возможным последующим увеличением количества рейсов до 4-х в неделю.

Отмечается, что после завершения интеграции систем регистрации аэропортов городов Ош и Джидда, авиакомпания Air Manas планирует запустить рейс по маршруту Ош-Джидда.

Ичточник: Булак.кж