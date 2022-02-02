В Бишкеке задержали проповедника экстремисткой идеологии

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении экстремистских материалов, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По данным милиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по статье 332 (Изготовление, распространение экстремистских материалов) УК КР на территории столицы был задержан подозреваемый А.Н., 1985 года рождения.
При проведении обыска были обнаружены и изъяты: мобильный телефон, через который подозреваемый распространял экстремистские материалы в соцсетях, запрещенные на территории страны религиозные печатные издания «Хизб ут-Тахрир», а также 13 журналов «Ал-Ваъй», книга под названием «Хизб ут-Тахрир тушунуктору», 18 брошюр с призывом РЭО «Хизб ут-Тахрир».
А.Н. водворен в ИВС ГУВД. По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы.
Источник: Булак.кж
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