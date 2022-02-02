Дикий Арман исчез из СИЗО

Как пояснил другой адвокат Куат Салиев, по закону защитники должны быть уведомлены о любом передвижении подзащитного.

Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман, исчез из СИЗО, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Sputnik.kz.

«Мы с коллегами были у него дважды, в том числе и накануне днем. Вместе с нами зашли члены межведомственной следственно-оперативной группы, созданной Генпрокуратурой. Во время допроса Арман Джумагельдиев сообщил, что готов сотрудничать с органами следствия», — рассказал Талгат Есимов.

Но, по его словам, ночью с 1 на 2 февраля правозащитникам стало известно, что задержанного вывезли из следственного изолятора. Адвокатов об этом никто не известил.

«Мы связались с органами следствия, они тоже не знают», — уточнил Есимов.

Как пояснил другой адвокат Куат Салиев, по закону защитники должны быть уведомлены о любом передвижении подзащитного.

«Но нас никто не уведомлял. По нашей информации, Арман Джумагельдиев был вывезен, но где он сейчас находится, неизвестно», — отметил Салиев.

Они также подчеркнули, что их подзащитный ранее высказывал отрицательное отношение к суициду. Как подчеркнул еще один адвокат задержанного Виктор Кривоносов, подзащитный не имеет намерения покончить жизнь самоубийством.

Отмечено, известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман подозревают в организации массовых беспорядков. 7 января шесть членов ОПГ, а также Дикий Арман были задержаны во время спецоперации департамента полиции Алматы. Тогда у преступников изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Источник: reporter.kg