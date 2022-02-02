Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Китай

На встрече стороны обсудят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Президент Садыр Жапаров с 3 по 6 февраля с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику (КНР) по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.
Как отметил Жээнбек Кулубаев, в рамках рабочего визита глава государства примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2022 в городе Пекине и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.
На встрече стороны обсудят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
В ходе переговоров будут подведены итоги 30-летнего дипломатического сотрудничества между Кыргызстаном и КНР, которое отмечается в текущем году, и определены перспективы дальнейшего взаимодействия.
"Одним из главных вопросов для обсуждения станет перспектива строительства международной железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В рамках торгово-экономического сотрудничества кыргызская сторона поднимет вопросы по расширению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Иркештам" и "Торугарт", и возобновлению авиасообщения между странами. Кроме этого, кыргызская делегация готова обсудить вопросы инвестиционного сотрудничества, намереваясь предложить ряд проектов в сферах энергетики, разработки месторождений, сельского хозяйства и образования", - проинформировал Кулубаев.
Мсточник: vb.kg
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