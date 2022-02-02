Осужденный член ОПГ несколько лет «кошмарил» бизнесмена

Осужденный член ОПГ вымогал деньги у предпринимателя, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, ранее в милицию обратился бизнесмен, который заявил, что малознакомые лица, представляясь криминальными авторитетами, регулярно вымогали у него деньги путем запугивания.

Как выяснилось, предприниматель занимается перевозкой и поставкой непродовольственных товаров народного потребления. Криминальные элементы регулярно звонили ему и вымогали деньги.

Так, в ноябре 2020 года они, угрожая по телефону завладели приличной суммой.

Вымогатель всегда отправлял за деньгами своего человека.

Общая сумма, которыми завладели злоумышленники, составляет несколько сотен тысяч сомов.

В МВД отметили, что потерпевший долго не решался обращаться в милицию. Только примерно через

год стало известно о фактах вымогательства предпринимателя.

В ходе следствия оперативники установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый член ОПГ О.Ж., 1986 года рождения, уроженец Нарынской области, осужденный и отбывающий наказание в одном из учреждений ГСИН. Его доставили в следственную службу.

Ранее был установлен и задержан другой соучастник. В настоящее время ведется расследование.

Источник: bulak.kg