Молока много, но дорого

Что же такое случилось с нашей некогда самой успешной отраслью сельского хозяйства?

За последнюю неделю цены на молочную продукцию в стране выросли в среднем на 7 -10 сомов. Однако руководители аграрной отрасли объясняют этот скачок цен сезонным фактором и убеждают сограждан в скором изменении ситуации в лучшую сторону. Так ли это на самом деле?

Согласно данным Национального статистического комитета, в конце прошлого года литр молока стоил 45–50 сомов (в зависимости от жирности). Сейчас - в среднем 57 сомов. Стоимость кефира подскочила до 70 сомов. И эта печальная тенденция, судя по всему, будет продолжаться. Во всяком случае, знакомые реализаторы продукции компании "Бишкек–Сут" уверяют, что цена на молочку может подпрыгнуть и до 80 - 90 сомов.

Что же такое случилось с нашей некогда самой успешной отраслью сельского хозяйства? Как выяснилось, одной из причин роста цен стала засуха. Кормов было собрано на 40 процентов меньше, чем в 2020 году. Сейчас тюк сена стоит уже 500 сомов, а в начале 2021–го года его цена не превышала 300 сомов. По не подтвержденным данным, из–за бескормицы крестьяне начали пускать коровушек под нож. Но Минсельхоз и статистики этот факт почему–то упорно опровергают.

Горожане прекрасно помнят дефицит молочных изделий в конце прошлого года. Тот же "Бишкек–Сут" в ноябре–декабре торговал в основном импортным пастеризованным молоком, сухариками, шоколадными батончиками, "Риха" приостановила производство ряженки, меньше стала производить кефира. Правда, частично устраняли дефицит новые молокоперерабатывающие предприятия (они у нас появляются почти каждый год), но где они берут сырье - официально не установлено.

В сложившейся ситуации молокозаводы были вынуждены пойти навстречу животноводам, увеличив закупочные цены на сырье. Если в прошлом году они приобретали молоко по 25 сомов, то с января этого года - уже по 35–45 сомов. Вот почему цены на молочку и подпрыгнули.

Но прошлогодняя засуха - лишь верхушка айсберга проблем в нашем горемычном животноводстве. Чиновники всех мастей любят вещать с самых высоких трибун о том, что Кыргызстан полностью обеспечивает себя этим видом продовольствия. Это верно, фермеры производят в год 1 миллион 200 тысяч тонн молока, тогда как кыргызстанцам необходимо всего лишь 300 тысяч тонн. Львиную долю молочной продукции наши заводы (а их сейчас 64!) импортируют.

Но в литавры по этому поводу бить не следует. Наше молочное животноводство развивается по губительному экстенсивному пути, то есть ежегодно растет поголовье низкопроизводительного скота, а надои фермеры получают мизерные. От каждой фуражной коровы надаивают всего лишь по 1,5 - 2 тысячи литров молока в год, а могли бы и по 5 тысяч литров. Все бы, как говорится, и ничего, только малоудойная буренка поедает столько же кормов, сколько и корова–рекордсменка. Вывод напрашивается сам собой: держать малопродуктивный скот крестьянам становится не выгодно. Если дело и дальше так пойдет, то молочная отрасль быстро сдаст свои позиции и мы будем молоко не экспортировать, а импортировать.

Эта ситуация заставила министра сельского хозяйства Аскара Джаныбекова принять спасительные меры. По его инициативе снят НДС на ввоз кормовых культур, расформированы действующие только на бумаге племхозы, проводится работа по созданию животноводческих кооперативов и кластеров. И самое главное - правительство выделяет 10 миллиардов сомов на проект по улучшению продуктивности сельскохозяйственных животных.

Нынешний год покажет, насколько эти действия главы аграрной отрасли улучшат положение, а цены на молочку стабилизируются.



Источник: vb.kg