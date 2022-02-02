Мэр Нарына Жаныш Курбанов освобожден от должности

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
Курбанов Жаныш Абдухалилович освобожден от занимаемой должности мэра города Нарын согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров. Он освобожден от должности в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».
Источник: reporter.kg
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