Мэр Нарына Жаныш Курбанов освобожден от должности

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Курбанов Жаныш Абдухалилович освобожден от занимаемой должности мэра города Нарын согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров. Он освобожден от должности в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Источник: reporter.kg