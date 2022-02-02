В Кыргызстане с января пособие сиротам повышено на 200 процентов

670 взрослых с инвалидностью с детства. 18 192 ребенка получают пособия в связи с утерей кормильца.
В Кыргызстане с 1 января 2022 года ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим обоих родителей, и детям, оба родителя которых неизвестны, повышено до 6000 сомов. Повышение составило 200% по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисляемых до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социального обеспечения и миграции.
Повышение размеров государственных пособий осуществляется в рамках реализации Указа президента республики Садыра Жапарова от 1 сентября 2021 года. Первым этапом с октября прошлого года пособия были повышены на 50%:
- детям с инвалидностью до 18 лет - с 4 000 до 6 000 сомов;
- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом - с 4 000 до 6 000 сомов;
- лицам с инвалидностью с детства I группы - с 4 000 до 6 000 сомов;
- лицам с инвалидностью с детства II группы - с 3 300 до 4 950 сомов;
- лицам с инвалидностью с детства III группы – с 2 700 до 4 050 сомов;
- детям в случае потери одного родителя – с 1000 до 1500 сомов;
- детям в случае потери обоих родителей – с 2000 до 3000 сомов;
- детям, оба родителя которых неизвестны – с 2000 до 3000 сомов.
С 1 января 2022 года на 100% по отношению к начислению до 1 октября 2021 года были повышены пособия следующим категориям:
- детям с инвалидностью – с 6 000 до 8 000 сомов;
- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом – с 6 000 до 8 000 сомов;
- лицам с инвалидностью с детства I группы – с 6 000 до 8 000 сомов;
- лицам с инвалидностью с детства II группы – с 4 950 до 6 600 сомов;
- лицам с инвалидностью с детства III группы – с 4 050 до 5 400 сомов;
- детям в случае потери одного родителя – с 1 500 до 2 000 сомов.
Сообщается, что в настоящее время в КР проживает 1 193 ребенка-сироты, пособия получают 34 181 ребенок с инвалидностью 35
670 взрослых с инвалидностью с детства. 18 192 ребенка получают пособия в связи с утерей кормильца.
В январе 2022 года министерство труда, социального обеспечения и миграции всего выплатило пособия различным категориям, в том числе вышеназванным, на сумму 618 млн 420,3 тысяч сомов против 307 млн 299,1 тысяч сомов в январе прошлого года.
Источник: vb.kg
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