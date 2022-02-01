Прокуратура возбудила уголовное дело на «Кактус.Медиа»

«27 января 2022 года на сайте «Кактус.Медиа» опубликована статья о вооруженном конфликте в приграничной зоне.
Проводятся следственные действия для дачи правовой оценки законности опубликованной информации по вопросу на сайте “Кактус.Медиа”. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
«27 января 2022 года на сайте «Кактус.Медиа» опубликована статья о вооруженном конфликте в приграничной зоне. В статье содержится недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызской Республики первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Республику Таджикистан«, — отметили в пресс-службе.
По данному факту прокуратурой Первомайского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 407 (пропаганда войны, то есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В настоящее время следователями прокуратуры города Бишкек проводятся следственные действия для дачи правовой оценки законности указанных действий.
28 января прошел митинг против издания «Кактус.Медиа».
Источник: reporter.kg
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