Заговорил тот, кто отмалчивался по вопросу границ на протяжении 30 лет

Бишкек, "Саясат. kg". Как известно, шумиха вокруг кыргызско-таджикской границы так и не улеглась на протяжении 30 лет.

За это время в Кыргызстане сменилось несколько властей, но ни одна не решила пограничную проблему, не предприняла решительные шаги для обеспечения мирной жизни граждан, живущих у границы. Только за последний год лед тронулся, руководители соответствующих служб с кыргызской и таджикской сторон начали часто встречаться, активно работают над предотвращением кровопролитных конфликтов. Бесспорно, кыргызские власти превыше всего ставят мирную, благополучную жизнь населения. Кроме того, было объявлено, что ни один участок земли не будет отдан другому государству.

Пока проводится такая работа, подали голос те, кто прятал голову в песок, когда обострялась ситуация на границе. Один из них – Султанбай Айжигитов. Бывший губернатор Баткенской области. Если бы в годы своего правления он внес бы какой-то вклад в урегулирование пограничного вопроса, активно проявлял себя в работе, то его имя осталось бы в истории. А если сейчас покопаться в деятельности этого человека на посту губернатора, то не найдешь ничего примечательного. Он оказался слишком «умен», после пожара начал критиковать решительные действия властей, не побоялся распространить неверную информацию среди народа. Возникает вопрос – почему он на должности губернатора не пустил в дело свой ум, опыт, образование и смелость? Если он не смог этого сделать, то мог бы сидеть тихо, не расплескивая свой ум.

