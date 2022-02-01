Кто станет председателем Верховного суда?

Бишкек, "Саясат. kg". Если следовать этой норме, Талант Мамытов не может стать председателем Верховного суда.
После того как председатель Верховного суда Нургуль Бакирова по собственному желанию ушла с должности, появились предположения – кто займет ее место. По некоторым данным, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов может стать председателем Верховного суда. Также называется имя судьи Верховного суда Замирбека Базарбаева.
Стоит отметить, что председатели Конституционного суда и Верховного суда назначаются из судей Конституционного суда и Верховного суда президентом на пять лет, по предложению Совета судей и Жогорку Кенеша.
Если следовать этой норме, Талант Мамытов не может стать председателем Верховного суда.
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