Нариман Тюлеев покинул КР и больше не хочет быть мэром Бишкека

В жизни главное это не политика и должности, должен быть душевный комфорт.

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев опроверг слухи, что претендует на пост мэра Бишкека. Свой пост он опубликовал в социальных сетях.

«Касаемо мэрства, повторюсь, у меня нет ни планов, ни особого желания, поскольку сейчас есть важные и близкие душе дела. В жизни главное это не политика и должности, должен быть душевный комфорт. У меня есть несколько проектов, которыми я занят и не могу бросить эти дела. Я провел слишком много времени в жизни фактически в отрыве от семьи, от родных, близких, от собственных детей и внуков, сейчас я посвящаю им больше времени. И я не хотел бы потерять эти бесценные для каждого человека мгновения. Спасибо за поддержку всем, и я надеюсь на ваше понимание и благодарен за теплые слова», — написал он.

Кроме того, он рассказал, что последние два месяца он находится за пределами Кыргызстана и вернется в страну во второй половине февраля.

«Когда вернусь на днях, дам в одной из кыргызоязычных газет подробное интервью, чтобы всем было понятно, почему я не пошел на выборы, почему я не хочу быть мэром и дам ответы на любые прочие вопросы», — написал он.

Источник: reporter.kg