Нацбанк начал реализацию аффинированных слитков из золота

С 1 февраля 2022 года Национальный банк реализует аффинированные слитки из золота на внутреннем рынке страны.
Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.
Указывается, что аффинированные слитки из золота изготовлены ОАО "Кыргызалтын" весом от 10900 гр до 13400 гр с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,95 процента лигатурной массы слитка.
Цена продажи устанавливается национальным банком индивидуально на каждый аффинированный слиток из золота в национальной валюте и публикуется на официальном интернет-сайте Национального банка на ежедневной основе.
Обратный выкуп аффинированных слитков из золота Национальным банком не осуществляется.
"Продажа аффинированных слитков из золота физическим и юридическим лицам (за исключением предприятий–производителей и переработчиков золота) осуществляется группой Центральная оборотная касса Национального банка в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Национального банка. К слиткам обязательно прилагается сертификат завода-изготовителя, подтверждающий количественно-качественные показатели аффинированного слитка из золота, и квитанции о реализации аффинированных слитков из золота", - говорится в сообщении Нацбанка.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!