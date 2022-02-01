На место председателя Верховного суда Бакировой придет адвокат Жапарова?

На место председателя Верховного суда Назгуль Бакировой придет адвокат Садыра Жапарова Замирбек Базарбеков.

Соответствующая информация была обнародована в социальных сетях и вызвала возмущение.

Для уточнения информации мы обратились в администрацию президента, где нам ответили, что президент еще не подписал указ об освобождении от должности председателя Верховного суда и не проинформированы о кандидатуре Базарбекова.

Отметим, Замирбек Базарбеков до этого был адвокатом Садыра Жапарова. С 1989 года работал в сфере прокуратуры и адвокатуры. В 2001 году он был назначен председателем Совета по отбору судей. Но ушел с должности после критики со стороны общественности.

В декабре 2020 года был назначен заведующим отделом судебной реформы и законности в администрации президента.

Источник: koom.press, gezitter.org