На посту "Сосновка" задержали женщину с килограммом гашиша

В Чуйской области сотрудниками СБНОН МВД КР задержана женщина, перевозившая гашиш, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники СБНОН МВД провели оперативно-розыскные мероприятия с привлечением служебно-розыскной собаки Таможенной службы. В рамках УК возбужденного уголовное дело по ч.3 ст. 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") Уголовного кодекса КР. На посту "Сосновка" Чуйской области была остановлена автомашина марки "Хонда Фит", в которой находился пассажир, по оперативной информации перевозивший наркотические средства.

В ходе досмотра автомашины у пассажира было обнаружено вещество темно коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, это гашиш весом 1 кг 5 гр.

Задержанной оказалась К.К., жительница села Кызыл-Озгоруш Токтогульского района, 1974 года рождения.

В настоящее время задержанная находится в СИЗО №1 г. Бишкека, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к данному уголовному делу.





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