Сеть по изготовлению поддельных паспортов для боевиков ИГИЛ возглавляет этнический узбек из Турции, - The Guardian

Самым дорогим вариантом является паспорт ЕС, который обойдется клиенту в 8000 долларов.

Как выяснилось в ходе расследования, проведенного британским изданием The Guardian, онлайн-бизнес по изготовлению поддельных паспортов с приклеенными официальными визами дает связанным с экстремистской группировкой «ИГ» лицам возможность добраться из Сирии в Великобританию, страны ЕC, Канаду и США.

Результаты расследования были опубликованы 31 января.

В ходе расследования выяснилось, что одну из сетей по изготовлению поддельных паспортов возглавляет этнический узбек из Турции. Он продает высококачественные поддельные паспорта разных стран за большие деньги – иногда за 15 тысяч долларов. The Guardian удалось установить по меньшей мере десять случаев, когда лицам, незаконно пересекшим сирийскую границу, удалось через аэропорт Стамбула добраться в зарубежные страны.

По словам продавцов поддельных паспортов, среди их клиентов есть много желающих уехать в страны Европейского союза. По меньшей мере в двух случаях купившим поддельные паспорта лицам удалось с поддельными российскими паспортами добраться из Стамбула в Мексику, а оттуда уже нелегально попасть на территорию США.

Как пишет издание The Guardian, дела этнического узбека из Турции идут настолько хорошо, что он недавно открыл новый канал в Telegram'е для обмена зашифрованными сообщениями, который официально называется Istanbul Global Consulting.

«Я не спрашиваю, кто из какой группировки. Я готов работать с кем угодно. Не мое дело судить, кто плохой, а кто нет. Это то, чем должны заниматься спецслужбы», – написал узбек в чате с журналистом The Guardian, который представился заинтересованным клиентом.

Издание пишет, что растущая торговля предполагает, что опасные экстремисты могут ускользнуть от служб безопасности по всему миру, избежать правосудия за прошлые преступления и потенциально продолжить свою террористическую деятельность в других странах, помимо Сирии.

В 2015 году спецслужбы Западных стран предупреждали о том, что в распоряжении боевиков «Исламского государства» находятся специальное оборудование и пустые бланки для производства поддельных сирийских и иракских паспортов.

Позже фальшивые паспорта помогли членам экстремистской группировки перемещаться по миру под видом беженцев из Сирии и Ирака. Группировка взяла на себя ответственность за ряд терактов, в частности, за нападение на парижский театр «Батаклан» в ноябре 2015 года и за взрыв на арене в Манчестере в 2017 году.

​В последние годы погранслужбы стран Европы стали обращать больше внимания на выявление поддельных паспортов.

«Но в ответ продавцы поддельных паспортов также активизировали свою игру, используя более широкий спектр национальностей для потенциальных клиентов», – пишет The Guardian.

Узбек прислал журналисту издания несколько видеороликов, на которых запечатлены новые французские, бельгийские, болгарские и российские паспорта с подлинными водяными знаками и голограммами.

По словам продавцов поддельных паспортов, подделать работающий биометрический чип практически невозможно, но на многих погранпереходах проверяющие паспорта сотрудники просто игнорируют неработающие чипы, пропуская владельца паспорта.

Для того, чтобы помочь человеку полностью исчезнуть, узбекский продавец поддельных паспортов может даже за 500 долларов предложить ему турецкое свидетельство о смерти, которое можно отправить этот документ в соответствующее консульство.

Существует несколько вариантов паспорта, в зависимости от этнической принадлежности клиентов, языков, на которых они говорят, куда они хотят поехать и сколько они могут потратить.

Самыми дешевыми документами, при помощи которых можно попасть в Европу, являются российские, кыргызские и казахские паспорта, которые стоят около 5000 долларов. Если добавить к этому еще и шенгенскую визу, то стоимость такого паспорта составит 6000 долларов.

Другими популярными и чуть более дорогими вариантами являются украинские и молдавские паспорта, которые позволяют безвизовый въезд в ЕС.

Самым дорогим вариантом является паспорт ЕС, который обойдется клиенту в 8000 долларов.

Обычно гражданин ЕС приезжает в Турцию с собственным паспортом, продает его узбеку или его коллегам примерно за 2500 евро. Затем фото в паспорте меняют на фото клиента. После первоначальный владелец паспорта заявляет об утере документа и подает в консульство своей страны в Стамбуле заявление об утере документа.

Паспорт печатается в стране происхождения его владельца, затем доставляется в страну, где его ожидает клиент. Цель – получить официальные штампы, что помогает закрепить легитимность документа.

«Сам паспорт обходится не так дорого. Что стоит, так это штампы», – сказал русский продавец поддельных паспортов. «Большая часть денег идет на взятки за штампы».

Источник: centralasia.media