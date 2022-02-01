Фармкомпания поставляла в медучреждения КР просроченные лекарства, — ГКНБ

Фармкомпания поставляла в медучреждения страны просроченные лекарства, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
Отмечается, что спецслужбами были получены данные о противоправной деятельности одной из фармкомпаний, осуществляющей импорт в страну лекарств с истекшими сроками годности, на которых в последующем незаконно изменяются даты сроков годности, и препараты поставляются в медучреждения страны и сети аптек.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были проведены обыски в офисных и складских помещениях отмеченной компании, изъята финансовая документация и лекарственные препараты.
«В рамках проведенных следственных действий изъяты вещественные доказательства, а также лекарственные препараты с истекшими срокам и годности, назначены соответствующие экспертизы на предмет установления признаков подделки сроков годности на упаковках лекарств.
Одновременно с этим установлено, что данная компания в своей деятельности использует незаконные методы торговли и недобросовестной конкуренции путем лоббирования импортируемых лекарственных средств через систему здравоохранения и аптечные учреждения, за денежное вознаграждение и бонусы, выплачиваемые врачам и фармацевтам», — отметили в ГКНБ.
В ведомстве также добавили, что указанная компания импортирует достаточно обширный перечень препаратов, применяемых для лечения детских заболеваний, что в разы увеличивает риск причинения вреда здоровью детей.
По данному делу был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР руководитель компании А.К., суд заключил его под стражу.
В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству, и круг причастных к данному преступлению лиц, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.
Источник: bulak.kg
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