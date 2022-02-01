Камчыбек Ташиев: Лейлекский район никогда не станет анклавом

«В межгосударственном соглашении будет указано, чья это дорога, какой она будет, кто будет ее строить, обслуживать, и как она будет функционировать.

«Лейлекский район Баткенской области никогда не станет анклавом, мы этого не допустим», — заявил журналистам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, по протоколу №39 ведутся разные спекуляции. «Некоторые политики, блогеры, депутаты дают людям неправильную информацию и создают ажиотаж. Во-первых, как они говорят: «Лейлек станет анклавом», — такого никогда не будет. Это все ложная информация. Во-вторых, когда принимался этот протокол, были рассмотрены все механизмы его исполнения», — отметил он.

По словам Ташиева, в протоколе говорится, что для предоставления дороги в анклав Ворух необходимо определить статус дороги, а он определяется на основе межгосударственного соглашения. «В межгосударственном соглашении будет указано, чья это дорога, какой она будет, кто будет ее строить, обслуживать, и как она будет функционировать. И только после этого соглашения будет решаться вопрос этой дороги», — пояснил он.

«Лейлекский район никогда не станет анклавом, мы этого не допустим. К Лейлеку будут две дороги: Ак-Сай — Рават и через Торт-Кочо», — добавил Ташиев.

Источник: bulak.kg