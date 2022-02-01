В России задержали няню-нелегалку из Кыргызстана из-за смерти двухлетней девочки

На гражданку Кыргызстана завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
В Санкт-Петербурге на няню-нелегалку из Кыргызстана возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки.
Как сообщает "АиФ", в нелегальном детсаду в Мурино скончалась девочка, 2019 года рождения. Ей стало плохо 27 января, но няня не стала вызывать врачей. Утром 30 января ребенка нашли без признаков жизни в своей кроватке.
Ранее, в ноябре 2021 года, 34-летняя гражданка Узбекистана передала двухлетнюю дочку няне из Кыргызстана. Девочка все это время проживала в питерской квартире сиделки на проспекте Науки, где та организовала нелегальный детский сад.
Еще в прошлый четверг няня заметила, что ребенку стало плохо, но обращаться к медикам не стала, переживая за отсутствие разрешения на пребывание в России. 30 января, по словам сиделки, девочка перестала дышать, после чего женщина поставила в известность родителей - приехавшая в квартиру мать обнаружила дочь мертвой с ссадинами на спине и подбородке. Врачи же заявляют, что ребенок умер двумя днями ранее.
На гражданку Кыргызстана завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ей грозит до шести лет лишения свободы. Женщина задержана, подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Источник: Kaktus.media
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