Мэр Бишкека поручил вернуть городу земельный участок по улице Камчатской

Мэр Бишкека поручил соответствующим службам провести работы по возврату земельного участка в пользу озеленения.
Мэр столицы Айбек Джунушалиев провёл встречу с жителями улицы Камчатской, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Жители улицы пожаловались градоначальнику, что на протяжении долгого времени пустует земельный участок площадью 2,7 га. Заброшенный участок превратился в стихийную свалку.
По данным Департамента по управлению муниципальным имуществом, земля является спорной, в судах рассматриваются соответствующие иски.
Мэр Бишкека поручил соответствующим службам провести работы по возврату земельного участка в пользу озеленения.
Жители близлежащего жилого массива «Киркомстром» выступили с просьбой отремонтировать улицу Абаканскую и решить проблему с общественным транспортом. Ответственным службам поручено рассмотреть вопрос и внести предложения.
Источник: reporter.kg
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