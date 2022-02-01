Мэр Бишкека поручил вернуть городу земельный участок по улице Камчатской

Мэр Бишкека поручил соответствующим службам провести работы по возврату земельного участка в пользу озеленения.

Мэр столицы Айбек Джунушалиев провёл встречу с жителями улицы Камчатской, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Жители улицы пожаловались градоначальнику, что на протяжении долгого времени пустует земельный участок площадью 2,7 га. Заброшенный участок превратился в стихийную свалку.

По данным Департамента по управлению муниципальным имуществом, земля является спорной, в судах рассматриваются соответствующие иски.

Мэр Бишкека поручил соответствующим службам провести работы по возврату земельного участка в пользу озеленения.

Жители близлежащего жилого массива «Киркомстром» выступили с просьбой отремонтировать улицу Абаканскую и решить проблему с общественным транспортом. Ответственным службам поручено рассмотреть вопрос и внести предложения.

Источник: reporter.kg