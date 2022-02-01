100 дней кабмина: Инициировано и направлено в парламент 30 законопроектов

За период с 12 октября 2021 года по 19 января 2022 года кабинетом министров инициировано и направлено в Жогорку Кенеш 30 законопроектов.
Из 21 закона, которые были приняты парламентом, 15 подписаны президентом (8 законов о ратификации международных договоров).
В числе принятых парламентом и подписанных президентом кодексы и законы КР, требующие безотлагательного принятия и имеющие большое значение для социально-экономического развития государства:
"О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы";
Налоговый кодекс Кыргызской Республики;
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики"
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный кодекс, Лесной кодекс, О переводе (трансформации) земельных участков)".
Источник: vb.kg
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