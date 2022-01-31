Мужчину, избившего в Бишкеке на улице жену, арестовали на 7 суток

Отмечается, что пострадавшей женщине Э.М. был выдан охранный ордер.

Мужчину, жестоко избившего в Бишкеке на улице свою жену, арестовали на 7 суток. Такое решение сегодня принял Ленинский районный суд.

«За совершенное правонарушение, предусмотренное статьей 70 (Семейное насилие) Кодекса КР о правонарушениях — семейное насилие (насилие в семье), то есть умышленное применение физического, психологического, экономического насилия или угроза физическим насилием, а также пренебрежительное отношение, совершенные одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена семьи/приравненного к нему лица, Ленинский районный суд г.Бишкек постановил признать виновным гражданина А.Д., 1992 года рождения, в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на семь суток», — говорится в решении суда.

Отмечается, что пострадавшей женщине Э.М. был выдан охранный ордер.

Напомним, она отказалась писать заявление в отношении супруга и заявила, что каких-либо претензий не имеет.

Источник: bulak.kg