"Я тогда пешком буду ходить и опаздывать к Бекешеву". Глава Минздрава о машине Соцфонда

По словам главы Минздрава, он обратился к премьер-министру и президенту по поводу того, что министр будет без машины.

Депутат Дастан Бекешев сегодня, 31 января, на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сказал, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев оставил у себя машину Социального фонда.

Редакция Kaktus.media обратилась к главе Минздрава с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Когда были объединены Соцфонд, Соцзащита и Минздрав, у меня не было машины. И все машины мы приняли на баланс Минздрава. Я сейчас езжу на ней. Машина на балансе Минздрава", - ответил Бейшеналиев.

По словам главы Минздрава, он обратился к премьер-министру и президенту по поводу того, что министр будет без машины. "Я буду пешком ходить, если мне машину не будут давать. Не дадут, так не дадут. Я не нуждаюсь в машинах", - отметил он.

"Если Соцфонд хочет ездить на машине, то пусть забирает. Я пешком буду ходить. Министр что ли без машины останется? Зачем им это нужно, не пойму. У них там столько машин. С их стороны это просто принцип. Всех, кого я уволил, коррупционеров. Это они хотят как-то мне (плохо) сделать. Пусть забирают, я буду пешком ходить и к Бекешеву в парламент опаздывать, потому что у меня машины нет", - заключил Алымкадыр Бейшеналиев.

Источник: kaktus.media