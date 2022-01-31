Дастан Бекешев: Алымкадыр Бейшеналиев оставил себе машину Соцфонда

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев оставил у себя машину Социального фонда.
Об этом стало известно сегодня, 31 января, на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.
Заместитель председателя комитета Дастан Бекешев напомнил, что в рамках оптимизации Соцфонд ввели в ведение Министерства здравоохранения и социального развития. Он поинтересовался, насколько такая оптимизация была оправданна.
"Административные расходы снизились или увеличились? Как это сказалось на работе Соцфонда?" - спросил депутат.
Председатель Соцфонда Бахтияр Алиев ответил, что на одного сотрудника полагается 25 пенсионных дел, после сокращения работников их число увеличилось вдвое - до 50 дел.
"Мы вовремя не успеваем пенсии назначать, в некоторых случаях на 3-4 месяца опаздываем. Оптимизация бюджетных средств должна была быть, а получилась оптимизация сотрудников Социального фонда. Должны были оптимизацию соцзащиты и Соцфонда делать. А они сократили только из Соцфонда. Кто не боролся, с того и срубили", - заявил глава ведомства.
Бекешев спросил, все ли свое имущество после вывода из структуры Минздрава смог забрать Соцфонд.
"Насколько знаю, ваша машина осталась у министра", - уточнил он.
"Да, сейчас ведем с ними переписку. Остальное все забрали", - ответил Алиев.
Бекешев поинтересовался у представителя кабинета министров в парламенте, почему кабмин не решает эту проблему.
"Раз это их имущество, надо же отдать. Зачем министр забрал машину у них?" - заявил депутат.
Представитель кабмина сообщил, что уже сегодня этот вопрос будет разрешен.
Источник: kaktus.mediaф
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