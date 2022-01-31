Президенты каких стран примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине?

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, которая состоится с 4 по 6 февраля на Пекинском национальном стадионе.

По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньиня, Си Цзиньпин также проведет приветственный банкет для глав иностранных государств и правительств, членов королевских семей и руководителей международных организаций, которые будут присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады, а также проведет соответствующие двусторонние мероприятия, сообщает китайское агентство Хinhua.

В числе вышеуказанных международных политических деятелей будут находиться:

- президент России Владимир Путин;

- король Камбоджи Нородом Сиамони;

- президент Сингапура Халима Якоб;

- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

- президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;

- наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд;

- эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани;

- наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян;

- президент Польши Анджей Дуда;

- президент Сербии Александр Вучич;

- великий герцог Люксембургский Анри;

- князь Монако Альбер II;

- президент Аргентины Альберто Фернандес;

- президент Эквадора Гильермо Лассо;

- премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ;

- премьер-министр Пакистана Имран Хан;

- председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия;

- премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе;

- председатель Национального собрания Южной Кореи Пак Бен Сок;

- заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов;

- принцесса Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндон;

- президент Международного олимпийского комитета Томас Бах;

- генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш;

- председатель ГА ООН Абдулла Шахид;

- генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус;

- генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг;

- президент Нового банка развития БРИКС Маркус Троихо;

- генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в трех кластерах – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

Источник: centralasia.media