Мисс США - 2019 нашли мертвой в Нью-Йорке

Как сообщается, перед смертью Крист оставила записку, где указала, что хочет оставить все своей матери.

Мисс США 2019 года Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

По данным источников в полиции, тело 30-летней победительницы конкурса обнаружили утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба. Крист жила на девятом этаже здания, но последний раз ее видели на 29-м этаже.

Как сообщается, перед смертью Крист оставила записку, где указала, что хочет оставить все своей матери.

"Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла", - говорится в заявлении семьи Крист, которое приводит издание.

Незадолго до гибели Крист опубликовала пост в Instagram, где разместила свою фотографию с подписью: "Пусть этот день принесет вам покой".

Источник: kaktus.media