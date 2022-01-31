В Кыргызстане задержали иностранца, разыскиваемого за границей

Задержанный иностранец водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
В Кыргызстане задержан иностранный гражданин по подозрению в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Как уточняется, задержанный М. Д. А. скрываясь от уголовного преследования на родине, незаконно проник на территорию Кыргызстана и вступил в брак с местной жительницей для легализации и последующей натурализации.
Задержанный иностранец водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Во взаимодействии с зарубежными органами проводится проверка на его причастность к преступлениям, совершенным за пределами Кыргызстана.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!