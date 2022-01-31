В Кыргызстане задержали иностранца, разыскиваемого за границей

Задержанный иностранец водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В Кыргызстане задержан иностранный гражданин по подозрению в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Как уточняется, задержанный М. Д. А. скрываясь от уголовного преследования на родине, незаконно проник на территорию Кыргызстана и вступил в брак с местной жительницей для легализации и последующей натурализации.

Задержанный иностранец водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Во взаимодействии с зарубежными органами проводится проверка на его причастность к преступлениям, совершенным за пределами Кыргызстана.

Источник: kaktus.media