Глава Верховного суда Нургуль Бакирова подала в отставку

В связи с этим, Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию.

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова обратилась на имя президента Кыргызской Республики с заялением об освобождении ее с должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«В новой Конституции кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда. Если раньше председатель избирался судьями Верховного суда сроком на 3 года, то согласно новой Конституции председатель назначается президентом Кыргызской Республики сроком на 5 лет с согласия депутатов Жогорку Кенеша, основанного на предложении Совета судей», — пояснили в пресс-сслужбе ВС.

В связи с этим, Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию.

Источник: reporter.kg