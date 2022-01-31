Глава Верховного суда Нургуль Бакирова подала в отставку

В связи с этим, Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию.
Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова обратилась на имя президента Кыргызской Республики с заялением об освобождении ее с должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
«В новой Конституции кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда. Если раньше председатель избирался судьями Верховного суда сроком на 3 года, то согласно новой Конституции председатель назначается президентом Кыргызской Республики сроком на 5 лет с согласия депутатов Жогорку Кенеша, основанного на предложении Совета судей», — пояснили в пресс-сслужбе ВС.
В связи с этим, Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию.
Источник: reporter.kg
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