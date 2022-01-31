В Бишкеке мужчина избил жену на улице, но она не стала писать заявление

Факт был зарегистрирован в журнале учета информации.
В Бишкеке мужчина избил свою жену на глазах у прохожих. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что сначала мужчина отгоняет прохожих, а потом пинает женщину, лежащую на земле.
В УВД Ленинского района сообщили, что 30 января примерно в 23.00 в милицию поступил вызов о том, что на пересечении улиц Ахунбаева и Чапаева. На место выехала следственно-оперативная группа.
"Выяснилось, что в этот день примерно в 17.30 супруги были в гостях, где между ними произошла словесная перепалка. Женщина вышла на улицу, муж последовал за ней и стал применять к ней физическую силу. Факт был зарегистрирован в журнале учета информации. Супруга отказалась писать заявление в милицию и указала, что никаких претензий не имеет", - сообщили в УВД.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!