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ЦИК зарегистрировал 37 кандидатов на повторные выборы. Кто они?

Центризбирком к 30 января зарегистрировал 37 кандидатов, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому округу №27 и Свердловскому округу №29.

Так, по Первомайскому избирательному округу №27 зарегистрированы официально следующие кандидаты:

  • Абдиев Бактыбек Кемелович.
  • Абдыкадыр уулу Бектур.
  • Абдыразакова Айжан Улановна.
  • Давлянов Дамирбек Тайырбекович.
  • Жуков Виталий Юрьевич.
  • Ибраймакунов Данияр Омурбекович.
  • Капаров Чынгыз Капарович.
  • Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич.
  • Кермалиев Таалайбек Женишович.
  • Мамбетсадыков Азамат Нурбекович.
  • Мусаев Тахир Насырович.
  • Нурматов Темирбек Асанович.
  • Сартаев Анвар Айдарович.
  • Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.
  • Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович.
  • Токтакунов Нурбек Акбарович.

По Свердловскому избирательному округу №29 зарегистрированы следующие кандидаты:

  • Абышев Медер Болотович.
  • Алканова Эльнура Сайдиракмановна.
  • Алмаз уулу Аскар.
  • Алмамбетова Гуля Идиновна.
  • Аспек уулу Азамат.
  • Атазов Шайлообек Карыбекович.
  • Бакиров Бакыт Жеентайович.
  • Бейшенбаев Эдиль Нурбекович
  • Болотбеков Бакытбек Болотбекович.
  • Джумагазива Нуржан Курманбековна.
  • Жолдошова Назгуль Амантуровна.
  • Карамушкина Ирина Юрьевна.
  • Майрамбек уулу Калыс.
  • Маматкулов Нурланбек Жолошович.
  • Мотуев Нурдин Аманканович.
  • Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич.
  • Саадабаев Бакыт Муратбекович.
  • Салянова Аида Женишбековна.
  • Султанбеков Муратбек Кенешбекович.
  • Строкова Евгения Григорьевна.
  • Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.

Повторные выборы состоятся 27 февраля в Бишкеке по двум округам: Первомайскому и Свердловскому.

Источник: kaktus.media

           

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