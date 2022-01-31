ЦИК зарегистрировал 37 кандидатов на повторные выборы. Кто они?

Центризбирком к 30 января зарегистрировал 37 кандидатов, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому округу №27 и Свердловскому округу №29.
Так, по Первомайскому избирательному округу №27 зарегистрированы официально следующие кандидаты:
- Абдиев Бактыбек Кемелович.
- Абдыкадыр уулу Бектур.
- Абдыразакова Айжан Улановна.
- Давлянов Дамирбек Тайырбекович.
- Жуков Виталий Юрьевич.
- Ибраймакунов Данияр Омурбекович.
- Капаров Чынгыз Капарович.
- Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич.
- Кермалиев Таалайбек Женишович.
- Мамбетсадыков Азамат Нурбекович.
- Мусаев Тахир Насырович.
- Нурматов Темирбек Асанович.
- Сартаев Анвар Айдарович.
- Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.
- Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович.
- Токтакунов Нурбек Акбарович.
По Свердловскому избирательному округу №29 зарегистрированы следующие кандидаты:
- Абышев Медер Болотович.
- Алканова Эльнура Сайдиракмановна.
- Алмаз уулу Аскар.
- Алмамбетова Гуля Идиновна.
- Аспек уулу Азамат.
- Атазов Шайлообек Карыбекович.
- Бакиров Бакыт Жеентайович.
- Бейшенбаев Эдиль Нурбекович
- Болотбеков Бакытбек Болотбекович.
- Джумагазива Нуржан Курманбековна.
- Жолдошова Назгуль Амантуровна.
- Карамушкина Ирина Юрьевна.
- Майрамбек уулу Калыс.
- Маматкулов Нурланбек Жолошович.
- Мотуев Нурдин Аманканович.
- Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич.
- Саадабаев Бакыт Муратбекович.
- Салянова Аида Женишбековна.
- Султанбеков Муратбек Кенешбекович.
- Строкова Евгения Григорьевна.
- Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.
Повторные выборы состоятся 27 февраля в Бишкеке по двум округам: Первомайскому и Свердловскому.
Источник: kaktus.media
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