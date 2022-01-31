ЦИК зарегистрировал 37 кандидатов на повторные выборы. Кто они?

Центризбирком к 30 января зарегистрировал 37 кандидатов, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому округу №27 и Свердловскому округу №29.

Так, по Первомайскому избирательному округу №27 зарегистрированы официально следующие кандидаты:

Абдиев Бактыбек Кемелович.

Абдыкадыр уулу Бектур.

Абдыразакова Айжан Улановна.

Давлянов Дамирбек Тайырбекович.

Жуков Виталий Юрьевич.

Ибраймакунов Данияр Омурбекович.

Капаров Чынгыз Капарович.

Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич.

Кермалиев Таалайбек Женишович.

Мамбетсадыков Азамат Нурбекович.

Мусаев Тахир Насырович.

Нурматов Темирбек Асанович.

Сартаев Анвар Айдарович.

Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.

Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович.

Токтакунов Нурбек Акбарович.

По Свердловскому избирательному округу №29 зарегистрированы следующие кандидаты:

Абышев Медер Болотович.

Алканова Эльнура Сайдиракмановна.

Алмаз уулу Аскар.

Алмамбетова Гуля Идиновна.

Аспек уулу Азамат.

Атазов Шайлообек Карыбекович.

Бакиров Бакыт Жеентайович.

Бейшенбаев Эдиль Нурбекович

Болотбеков Бакытбек Болотбекович.

Джумагазива Нуржан Курманбековна.

Жолдошова Назгуль Амантуровна.

Карамушкина Ирина Юрьевна.

Майрамбек уулу Калыс.

Маматкулов Нурланбек Жолошович.

Мотуев Нурдин Аманканович.

Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич.

Саадабаев Бакыт Муратбекович.

Салянова Аида Женишбековна.

Султанбеков Муратбек Кенешбекович.

Строкова Евгения Григорьевна.

Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.

Повторные выборы состоятся 27 февраля в Бишкеке по двум округам: Первомайскому и Свердловскому.

Источник: kaktus.media