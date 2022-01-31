Верховный суд опроверг данные Минфина о повышении зарплат судей до 160 тысяч сомов

Указанные Минфином данные в Верховном суде назвали далекими от реальной заработной платы судей.
В Верховном суде прокомментировали данные Министерства финансов о повышении зарплат судей.
Напомним, ранее Минфин сообщил о ходе исполнения указов президента, в том числе о повышении зарплат. Указывалось, в частности, что оклады судей в среднем были повышены с 81 тыс. до 160 тыс. сомов.
В Верховному суде информацию опровергли, сообщив, что после повышения оклады судей в зависимости от инстанций составляют от 40 тыс. до 51 тыс. сомов. Также предусмотрены надбавки за выслугу лет, квалификационный класс, классные чины и другие.
Указанные Минфином данные в Верховном суде назвали далекими от реальной заработной платы судей. Данные можно увидеть в открытых источниках, отметили в ВС.
"Верховный суд уверен, что в текущем году Министерство финансов сможет достичь больших успехов и повышение окладов коснется всех работников судебной системы", - сказано в сообщении.
Источник: kaktus.media
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