Верховный суд опроверг данные Минфина о повышении зарплат судей до 160 тысяч сомов

Указанные Минфином данные в Верховном суде назвали далекими от реальной заработной платы судей.

В Верховном суде прокомментировали данные Министерства финансов о повышении зарплат судей.

Напомним, ранее Минфин сообщил о ходе исполнения указов президента, в том числе о повышении зарплат. Указывалось, в частности, что оклады судей в среднем были повышены с 81 тыс. до 160 тыс. сомов.

В Верховному суде информацию опровергли, сообщив, что после повышения оклады судей в зависимости от инстанций составляют от 40 тыс. до 51 тыс. сомов. Также предусмотрены надбавки за выслугу лет, квалификационный класс, классные чины и другие.

Указанные Минфином данные в Верховном суде назвали далекими от реальной заработной платы судей. Данные можно увидеть в открытых источниках, отметили в ВС.

"Верховный суд уверен, что в текущем году Министерство финансов сможет достичь больших успехов и повышение окладов коснется всех работников судебной системы", - сказано в сообщении.

Источник: kaktus.media