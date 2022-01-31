Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга.
Состоялся первый полет российского легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Его задача – заменить устаревший ЛМС Ан-2, известный в народе как "кукурузник". Об этом сообщает Коммерсантъ.
"Байкал" совершил первый полет. Конструкторами самолета были учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и потенциальных эксплуатантов. Данный проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", - пояснил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. За штурвалом находился летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.
"Для своего сегмента у "Байкала" приличная крейсерская скорость – до 300 километров в час. Максимальная дальность самолета будет достигать 3 тысячи километров", - пояснил главный конструктор проекта Вадим Демин.
Серийный выпуск "Байкалов" планируют начать с 2024 года.
Источник: vb.kg
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