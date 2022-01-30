США обеспокоены конфликтом на кыргызско-таджикской границе

США глубоко обеспокоены возобновлением насилия на кыргызско-таджикской границе.
Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США глубоко обеспокоены возобновлением насилия на кыргызско-таджикской границе. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.
"США глубоко обеспокоены возобновлением насилия на кыргызско-таджикской границе. Наши мысли с жертвами, их семьями и лицами, перемещенными в результате конфликта. Мы призываем к решению нерешенных пограничных вопросов путем переговоров и приверженности мирному сосуществованию", - говорится в заявлении.
Источник: kaktus.media
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