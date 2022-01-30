Андрей Грозин: Таджикистан готовился к конфликту с Кыргызстаном

Я не утверждаю, что Таджикистан открыто провоцирует конфликт с Кыргызстаном.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе мог быть попыткой надавить на руководство Кыргызстана, чтобы "сдвинуть с "мертвой точки" переговоры с Бишкеком и заставить пересмотреть политику блокировки товарных потоков, от которых зависит Таджикистан". Об этом изданию Regnum заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Я не утверждаю, что Таджикистан открыто провоцирует конфликт с Кыргызстаном. Но прежние инциденты показывают, что одна из сторон к части таких боестолкновений готовилась заранее", - сказал он.

Эксперт отметил, что в конфликте с Кыргызстаном были задействованы пограничники Таджикистана, а не армейские части.

"Это важно и интересно в контексте применения минометов, которыми обычно не располагают пограничные службы. Видимо, мы имеем дело с наращиванием огневого потенциала таджикских пограничных частей, хотя это и противоречит международной практике", - подчеркнул эксперт.

По словам Грозина, это не повсеместная практика - каждая страна вооружает охранников своих границ по-своему, но в их распоряжении, как правило, есть только легкое стрелковое вооружение.

"Это объясняется тем, что пограничники не должны обладать потенциалом, который способен при соприкосновении с силовиками противоположной страны генерировать вероятности серьезного конфликта", - пояснил он.

В качестве примера Грозин назвал отношения между пограничниками Китая и Индии.

"Посмотрите, как разбираются между собой китайцы и индусы. Приграничная стража двух стран колотит друг друга палками, камнями и всем, что подвернется под руку. Но не минометами. Это происходит не потому, что у Пекина нет денег на оснащение своих пограничников в Тибете минометами и гранатометами. Они могут им дать что угодно, но не делают этого, чтобы не повышать уровень возможного конфликта", - подчеркнул он.

27 января в 18:30 ситуация на границе в Баткенской области вновь обострилась.

Пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области.

Погранслужба КР перешла на усиленный режим несения службы.

По предварительной информации, таджикские военные использовали минометы и гранатометы.

Поздно ночью КР и РТ договорились о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств, стянутых к границе, открытии движения по автодороге Баткен - Исфана и совместном патрулировании приграничных районов.

Минздрав КР сообщает о 13 пострадавших.

На утро 28 января погранслужба КР заявляет о спокойной обстановке на границе.

Стороны договорились создать совместную комиссию по расследованию причин инцидента, обеспечить возвращение местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта, произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований, обеспечить разблокирование всех дорог, восстановление разрушенной инфраструктуры и линий электропередачи.

Акылбек Жапаров провел совещание, на котором поручил восстановить общественный порядок, вернуть эвакуированных в их дома и начать восстановление пострадавшей области.



Источник: kaktus.media