На границе Кыргызстана и КНР зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло также в селах Таш-Короо и Кургак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.
По данным Института сейсмологии КР, сегодня в 01:56 на границе Кыргызской Республики и КНР зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло также в селах Таш-Короо и Кургак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. По предварительным данным, пострадавших нет.
Источник: vb.kg
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