КР завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы

На сегодня запланирована работа совместных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по расследованию причин инцидента, произошедшего 27 января.
Кыргызская сторона завершила отвод дополнительных сил и средств от линии кыргызско-таджикской границы в пункты их постоянной дислокации. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.
По состоянию на 10 часов 30 минут 29 января 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется, как стабильная. Пограничная служба продолжает отслеживать обстановку.
На сегодня запланирована работа совместных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по расследованию причин инцидента, произошедшего 27 января.
Источник: vb.kg
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