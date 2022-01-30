КР завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы

На сегодня запланирована работа совместных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по расследованию причин инцидента, произошедшего 27 января.

Кыргызская сторона завершила отвод дополнительных сил и средств от линии кыргызско-таджикской границы в пункты их постоянной дислокации. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

По состоянию на 10 часов 30 минут 29 января 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется, как стабильная. Пограничная служба продолжает отслеживать обстановку.

На сегодня запланирована работа совместных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по расследованию причин инцидента, произошедшего 27 января.



Источник: vb.kg