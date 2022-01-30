Момбеков теперь будет сосать конфету?

Причиной тому стало признание ГКНБ незаконным получение им диплома о высшем профессиональном образовании.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Рыскелди Момбекова кандидатом в депутаты от Первомайского избирательного округа № 27 Бишкека.

Причиной тому стало признание ГКНБ незаконным получение им диплома о высшем профессиональном образовании.

Момбеков сразу обратился в административный суд города Бишкека с заявлением об аннулировании решения ЦИК, но в этот раз его надежда провалилась.

Суд не удовлетворил его заявление об отмене решения Центральной избирательной комиссии.

Напомним, ГКНБ в прошлом году сообщал, что Рыскелди Момбеков в 2003 году получил поддельный диплом Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Специальная служба заявила: Момбеков с этим подложным дипломом в 2011 году поступил на заочное отделение факультета международных отношений Дипломатической академии, получив второе высшее образование. Получение второго высшего образования без наличия первого высшего образования – незаконно.

Раз дошло до такого, надо инициативу президента довести до логического конца, заставить Момбекова выплатить нанесенный государству ущерб.

Источник: газета «Жаны ордо» №3 от 28.01.2022/стр.2