ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы в Бишкеке

Всего заявления подали 72 кандидата.
ЦИК КР на 27 января зарегистрировала 37 кандидатов, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29.
Так, зарегистрированы следующие кандидаты:
— № 27 по Первомайскому избирательному округу :
Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович;
Сартаев Анвар Айдарович;
Жуков Виталий Юрьевич;
Абдыразакова Айжан Улановна;
Ибраймакунов Данияр Омурбекович;
Мусаев Тахир Насырович;
Давлянов Дамирбек Тайырбекович;
Абдиев Бактыбек Кемелович;
Нурматов Темирбек Асанович;
Абдыкадыр уулу Бектур;
Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич;
Капаров Чынгыз Капарович;
Мамбетсадыков Азамат Нурбекович;
Кермалиев Таалайбек Женишович;
Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна;
Токтакунов Нурбек Акбарович.
— № 29 По Свердловскому избирательному округу :
Строкова Евгения Григорьевна;
Султанбеков Муратбек Кенешбекович;
Джумагазива Нуржан Курманбековна;
Майрамбек уулу Калыс;
Салянова Аида Женишбековна;
Алмаз уулу Аскар;
Абышев Медер Болотович;
Бейшенбаев Эдиль Нурбекович;
Атазов Шайлообек Карыбекович;
Карамушкина Ирина Юрьевна;
Жолдошова Назгуль Амантуровна;
Мотуев Нурдин Аманканович;
Алканова Элнура Сайдиракмановна;
Болотбеков Бакытбек Болотбекович;
Маматкулов Нурланбек Жолошович;
Алмамбетова Гуля Идиновна;
Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич;
Аспек уулу Азамат;
Саадабаев Бакыт Муратбекович;
Бакиров Бакыт Жеентайович;
Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.
Накануне завершился прием заявлений для участия в перевыборах в Бишкеке. Всего заявления подали 72 кандидата.
Источник: bulak.kg
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