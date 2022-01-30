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ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы в Бишкеке

Всего заявления подали 72 кандидата.

ЦИК КР на 27 января зарегистрировала 37 кандидатов, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29.

Так, зарегистрированы следующие кандидаты:

— № 27 по Первомайскому избирательному округу :

Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович;

Сартаев Анвар Айдарович;

Жуков Виталий Юрьевич;

Абдыразакова Айжан Улановна;

Ибраймакунов Данияр Омурбекович;

Мусаев Тахир Насырович;

Давлянов Дамирбек Тайырбекович;

Абдиев Бактыбек Кемелович;

Нурматов Темирбек Асанович;

Абдыкадыр уулу Бектур;

Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич;

Капаров Чынгыз Капарович;

Мамбетсадыков Азамат Нурбекович;

Кермалиев Таалайбек Женишович;

Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна;

Токтакунов Нурбек Акбарович.

— № 29 По Свердловскому избирательному округу :

Строкова Евгения Григорьевна;

Султанбеков Муратбек Кенешбекович;

Джумагазива Нуржан Курманбековна;

Майрамбек уулу Калыс;

Салянова Аида Женишбековна;

Алмаз уулу Аскар;

Абышев Медер Болотович;

Бейшенбаев Эдиль Нурбекович;

Атазов Шайлообек Карыбекович;

Карамушкина Ирина Юрьевна;

Жолдошова Назгуль Амантуровна;

Мотуев Нурдин Аманканович;

Алканова Элнура Сайдиракмановна;

Болотбеков Бакытбек Болотбекович;

Маматкулов Нурланбек Жолошович;

Алмамбетова Гуля Идиновна;

Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич;

Аспек уулу Азамат;

Саадабаев Бакыт Муратбекович;

Бакиров Бакыт Жеентайович;

Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.

Накануне завершился прием заявлений для участия в перевыборах в Бишкеке. Всего заявления подали 72 кандидата.

Источник: bulak.kg

           

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