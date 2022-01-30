(Видео/Фото) К офису Kaktus.media пришли недовольные политикой редакции. Трансляция

Сегодня, 28 января, у офиса редакции Kaktus.media собрались недовольные тем, как издание освещало события на границе с Таджикистаном.
Акция у офиса Kaktus.media.
Сегодня, 28 января, у офиса редакции Kaktus.media собрались недовольные тем, как издание освещало события на границе с Таджикистаном.
Сейчас на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ, активисты.
Ближе к 14 часам к офису пришли неизвестные. Редакция вызвала милицию.
14:10. Участники акции общаются с прессой.
Участники акции общаются с прессой, требуют закрытия издания за то, что оно "неверно" дало информацию. Также требуют публичных извинений перед собравшимися.
14:20. От Kaktus.media требуют закрыться и извиниться.
Митингующие говорят от имени Народного антикоррупционного совета.
Среди участников акции заметили мужчину, который часто присутствует, выступает на митингах, ведет прямые эфиры.
Звучат призывы против других независимых СМИ, в частности против 24.kg и издания Kloop.kg.
Митингующие выступают против разных СМИ.
Митингующие выступают против разных СМИ.
Митингующие выступают против разных СМИ.
14:35. Участники акции у офиса Kaktus.media.
14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.
14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.
Пользователи в ходе прямого эфира заметили мужчину, похожего на Джайнакова Марлена Кылычевича - майора милиции, которого недавно задерживали по делу о домогательствах.
Instagram-аккаунт Kaktus.media взломали.
Провокаторы среди собравшихся пытались спровоцировать журналистку Kaktus.media.
Источник: Kaktus.media.
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