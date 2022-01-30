Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 331

(Видео/Фото) К офису Kaktus.media пришли недовольные политикой редакции. Трансляция

Сегодня, 28 января, у офиса редакции Kaktus.media собрались недовольные тем, как издание освещало события на границе с Таджикистаном.

Акция у офиса Kaktus.media.                 

Акция у офиса Kaktus.media.

 

Акция у офиса Kaktus.media.

 

Акция у офиса Kaktus.media.

Сегодня, 28 января, у офиса редакции Kaktus.media собрались недовольные тем, как издание освещало события на границе с Таджикистаном.

Сейчас на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ, активисты.

Ближе к 14 часам к офису пришли неизвестные. Редакция вызвала милицию.

14:10. Участники акции общаются с прессой.

 

14.10. Участники акции общаются с прессой.

 

14.10. Участники акции общаются с прессой.

 

14:10. Участники акции общаются с прессой.

14:10. Участники акции общаются с прессой.

Участники акции общаются с прессой, требуют закрытия издания за то, что оно "неверно" дало информацию. Также требуют публичных извинений перед собравшимися.

14:20. От Kaktus.media требуют закрыться и извиниться.

 

14:20. От Kaktus.media требуют закрыться и извиниться.

 

14:20. От Kaktus.media требуют закрыться и извиниться.

14:20. От Kaktus.media требуют закрыться и извиниться.

 

Митингующие говорят от имени Народного антикоррупционного совета.

Среди участников акции заметили мужчину, который часто присутствует, выступает на митингах, ведет прямые эфиры.

Звучат призывы против других независимых СМИ, в частности против 24.kg и издания Kloop.kg.

Митингующие выступают против разных СМИ.

Митингующие выступают против разных СМИ.

Митингующие выступают против разных СМИ.

Митингующие выступают против разных СМИ.

Митингующие выступают против разных СМИ.

 

Митингующие выступают против разных СМИ.

 

14:35. Участники акции у офиса Kaktus.media.

 

 

14:35. Участники акции у офиса Kaktus.media.

14:35. Участники акции у офиса Kaktus.media.

 

14:35. Участники акции у офиса Kaktus.media.

 

 

14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.

14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.

 

14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.

14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.

 

Пользователи в ходе прямого эфира заметили мужчину, похожего на Джайнакова Марлена Кылычевича - майора милиции, которого недавно задерживали по делу о домогательствах.

 

Instagram-аккаунт Kaktus.media взломали.

Instagram-аккаунт Kaktus.media взломали.

Собравшиеся около офиса Kaktus.media.

 

Собравшиеся около офиса Kaktus.media.

 

 

Собравшиеся около офиса Kaktus.media.

Провокаторы среди собравшихся пытались спровоцировать журналистку Kaktus.media.

 

Источник: Kaktus.media.

 

 

 

 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить