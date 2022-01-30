(Видео/Фото) К офису Kaktus.media пришли недовольные политикой редакции. Трансляция

Сегодня, 28 января, у офиса редакции Kaktus.media собрались недовольные тем, как издание освещало события на границе с Таджикистаном.

Акция у офиса Kaktus.media.

Сегодня, 28 января, у офиса редакции Kaktus.media собрались недовольные тем, как издание освещало события на границе с Таджикистаном.

Сейчас на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ, активисты.

Ближе к 14 часам к офису пришли неизвестные. Редакция вызвала милицию.

14:10. Участники акции общаются с прессой.

Участники акции общаются с прессой, требуют закрытия издания за то, что оно "неверно" дало информацию. Также требуют публичных извинений перед собравшимися.

14:20. От Kaktus.media требуют закрыться и извиниться.

Митингующие говорят от имени Народного антикоррупционного совета.

Среди участников акции заметили мужчину, который часто присутствует, выступает на митингах, ведет прямые эфиры.

Звучат призывы против других независимых СМИ, в частности против 24.kg и издания Kloop.kg.

Митингующие выступают против разных СМИ.

Митингующие выступают против разных СМИ.

Митингующие выступают против разных СМИ.

14:35. Участники акции у офиса Kaktus.media.

14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.

14:35. Митингующие готовят транспаранты с требованиями.

Пользователи в ходе прямого эфира заметили мужчину, похожего на Джайнакова Марлена Кылычевича - майора милиции, которого недавно задерживали по делу о домогательствах.

Instagram-аккаунт Kaktus.media взломали.

Провокаторы среди собравшихся пытались спровоцировать журналистку Kaktus.media.

Источник: Kaktus.media.