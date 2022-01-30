Каныбек Осмоналиев: Опустили авторитет учителя на самый низкий уровень

Таким мнением поделился с информационным агентством NazarNews профессор Каныбек Осмоналиев.
— Господин Каныбек, школьник матерился, учительница подняла на него руку и в итоге по собственной воле ушла с работы. По вине невоспитанного парня пострадала образованная учительница?
— Ситуация в средней школе Лебединовки характерна для всех школ по стране. Министерству нет дела. Все их мысли связаны с коммерциализацией.
Деньги близки к тому, чтобы развалить нашу систему образования. Основными двумя субъектами школьного образования должны быть учитель и ученик. А у нас все наоборот.
Авторитет учителей опустили на самый низкий уровень. Учителя унижают все – школьник, завуч, директор, глава сельской управы, сотрудники-конъюнктурщики из министерства.
Они даже не хотят понимать, что только благодаря учителям они получают свою зарплату. Родители же давно выбыли из процесса воспитания. Доверят своих детей школе, а сами заняты зарабатыванием денег.
Это социальная проблема. Ее должно решать государство. Но государство уделяет внимание только формально, например, выделяет жалкие надбавки к зарплате, при этом безжалостно эксплуатирует бедных учителей в угоду своих политических интересов.
Короче говоря, правительство вроде как выдает зарплату, а учитель вроде как преподает за эти жалкие деньги. В итоге ученик остается без внимания, он начинает видеть в учителе своего злейшего врага. Начинает грубить учителю, оскорблять, материть.
Стоит учителю ответить, как тут же ворвутся родители. В результате образованные педагоги разочаровываются в системе. Это национальная катастрофа! В нормальном обществе это большое преступление.
Так продолжаться не может. Нам надо исправлять ситуацию на государственном уровне, иначе нельзя. Завтра будет поздно!
Источник: Nazar News.kgф
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