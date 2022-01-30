Политолог: Пропагандистская машина Таджикистана переворачивает реальность с ног на голову

Политолог Шерадил Бактыгулов прокомментировал очередной вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе.

По его словам, второе вероломное нападение таджикских военных на мирные населенные пункты Кыргызстана, целенаправленное уничтожение ими гражданской инфраструктуры страны несет угрозу для всех стран Центральной Азии, региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и для всего мира.

«Вероломное – потому что Таджикистан, под руководством Эмомали Рахмона, поломал веру в добрососедские отношения, преднамеренно нарушив нормы международного права, включая Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о добрососедских и партнерских отношениях (подписан в Душанбе 26 мая 2004 года), договора в рамках ОДКБ и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), а также двусторонние протоколы по пограничным вопросам.

Более того, Таджикистан продолжает усиливать свою угрозу в отношении не только Кыргызстана, но и Узбекистана и Афганистана. Мы снова увидели агрессивные действия Таджикистана со все более воинственной риторикой в таджикских СМИ, наращивание своей силы на границах сначала с Афганистаном, далее – с Кыргызстаном и Узбекистаном.

Таджикистан с момента первого вероломного нападения на Кыргызстан в мае 2021 года, заявляя о приверженности международному праву, на практике отказывается от следования соглашениям, которые десятилетиями сохраняли мир на Евразийском континенте. Он подрывает основы и принципы ООН, ОБСЕ, ОДКБ и ШОС, добровольных альянсов, которые обеспечивали мир для более чем миллиарда людей в Евразии, а также на руководящие принципы международного мира и безопасности, в защите которых заинтересованы все цивилизованные страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Берлинско-Бранденбургской академии наук (Берлин, Германия) 20 января 2022 года сказал об этих принципах следующее: «Эти принципы, установленные после двух мировых войн и холодной войны, отвергают право одной страны изменять границы другой силой; диктовать другому политику, которую он проводит, или выбор, который он делает, в том числе, с кем связываться; или установить сферу влияния, которая подчинит своей воле суверенных соседей».

Госсекретарь Э. Блинкен далее отметил, что «…безнаказанно нарушать эти принципы означало бы вернуть нас всех назад в гораздо более опасные и нестабильные времена… Это также послужит сигналом другим людям во всем мире, что эти принципы не годятся, и это тоже будет иметь катастрофические последствия».

Эти слова получили особую актуальность в свете очередной агрессии Таджикистана. Вот почему Соединенные Штатам Америки, России, Китаю, странам Европы и другим странам необходимо сосредоточится на том, что происходит в Кыргызстан. Это больше, чем пограничный конфликт между двумя странами. Это больше, чем Кыргызстан и Таджикистан.

Это кризис с глобальными последствиями, и он требует глобального внимания и действий. Добросовестное отношения Кыргызстана международному праву отвергается таджикским политическим режимом, потому что на самом деле этот кризис в первую очередь не связан со спорными участками кыргызско-таджикской границы.

Речь идет о суверенитете и демократическом самоопределении не только Кыргызстана, но и других государств. Несмотря на глубокую обеспокоенность таджикской агрессией, провокациями, дезинформацией, политическим вмешательством, в том числе на уровне международных организаций, власти Кыргызстана стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с народом Таджикистана. Данное стремление не является свидетельством слабости страны. Это разумная позиция состоявшегося государства.

Пропагандистская машина Таджикистана переворачивает реальность с ног на голову.

Чьи войска используют минометы и гранатометы?

Какая страна силой завладела чужой территорией?

Какая армия сосредотачивала и увеличивала свои подразделения вдаль линии границы?

Какая страна под видом защиты от «афганских террористов» накапливала вооружение и боеприпасы?

Кыргызстан здесь не агрессор; Кыргызстан просто пытается выжить. Никто не должен удивляться, когда Таджикистан организовывает провокации, похищения жителей приграничных кыргызских сел и вооруженные инциденты, а затем пытается использовать их для оправдания своего военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир поймет эту уловку, будет слишком поздно.

Можно привести еще много примеров. Все они поддерживают один и тот же вывод: одна страна неоднократно отказывалась от своих обязательств и игнорировала правила, с которыми она согласилась. При этом другие страны прилагали все усилия, чтобы на каждом шагу поддерживать эту страну. Эта страна Таджикистан. Народ Таджикистана заслуживает право жить безопасно и достойно, как и все люди во всем мире, и никто — ни Афганистан, ни Кыргызстан, ни Узбекистан или еще кто-то — не стремятся поставить под угрозу мир в Таджикистане.

Но что действительно угрожает безопасности Таджикистана, так это бессмысленная война со своими соседями со всеми вытекающими из этого издержками, прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или отдавать за это свою жизнь.

В то время, когда COVID гуляет по всей планете, а странам нужно восстановить экономику региона, и все это требует так много нашего внимания и ресурсов, действительно ли это то, что нужно народу Таджикистана – насильственный конфликт, который затянется надолго? Сделает ли это жизнь таджиков более безопасной, более процветающей, более полной возможностей?

Только подумайте о том, чего мог бы достичь Таджикистан, если бы смог направить свои ресурсы, особенно таланты своего народа, на решение важных задач нашего времени. Соседи, да и весь мир приветствовали бы это», — считает эксперт.

Источник: bulak.kg