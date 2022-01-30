Аркадий Дубнов о конфликте на границе: Не хотелось, чтобы у ОДКБ открылось свежее дыхание

Не хотелось, чтобы у ОДКБ открылось свежее дыхание

"Очень бы не хотелось, чтобы у ОДКБ снова открылось свежее дыхание на центрально-азиатском театре военных действий", - написал на своей странице в Facebook политолог Аркадий Дубнов, комментируя конфликт на кыргызско-таджикской границе, начавшийся вчера, 27 января.

"Но глядя за тем, как союзные Кремлю таджики и кыргызы в очередной раз пошли в "рукопашную" выяснять отношения посредством камней и минометов, понимаешь, что это, к сожалению, возможно… И если в недавних событиях в Казахстане могли видеть таджиков или кыргызов в качестве миротворцев, а то даже, как утверждают, и "боевиков-иностранцев", то сегодня на таджико-кыргызской границе они у себя дома, одновременно, и те и другие… Метаморфозы, однако", - отметил он.

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