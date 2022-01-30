В Казахстане причиной масштабного отключения света в Центральной Азии назвали аварию на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане

25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Причиной масштабного отключения света в Центральной Азии является авария в Узбекистане, сообщает пресс-служба Казахстанской компании по управлению электрическими сетями «KEGOC», передает КазТАГ.

«25 января в 11:59 по времени Нур-Султана в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1,5 тыс. МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой», - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, в целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны, действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

«Благодаря правильной и своевременной работе противоаварийной автоматики АО «KEGOC» все электростанции в южных областях Казахстана остались в работе продолжая электро и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1,5 тыс. МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана.

Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт. Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9,6 тыс. МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2,6 тыс. МВт (100% потребления)», - сказано в сообщении.

В KEGOC заверили, что в ходе оперативного восстановления схемы сети уже в 14:45 были сняты все ограничения по Кызылординской области, в 14:53 сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области. К 16:00 было восстановлено электроснабжение потребителей южных областей Казахстана.

«В рамках восстановления со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции данных стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия. Возврат к нормальному режиму энергосистемы Кыргызстана занял примерно сутки», - добавили в компании.

Вместе с тем, отмечается, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг.

«Касательно отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг сообщаем, что в Единой электроэнергетической системе РК (ЕЭС РК) сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет», - добавили в KEGOC.

Отмечается, что для сравнения приводятся данные, согласно которым в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году – 1,9%.

25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.

Причины отключения пока неизвестны, однако в Кыргызстане заявили, что аварий на территории страны не было. При этом энергетики Узбекистана и Казахстана обвинили друг друга в проблеме.

Источник: centralasia.media