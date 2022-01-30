МВД Кыргызстана возбудило уголовное дело по факту действий военных Таджикистана

По факту происшествия в селе Кок-Таш Баткенского района возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
27 января 2022 года около 18:00 на неподтвержденном участке границы между селом Кок-Таш Баткенского района и селом Самониен Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Ош — Исфана и дорогу Исфара –Ворух. Хотя, кыргызские пограничники и просили таджикских коллег остановиться.
В ходе переговоров представителей местных властей и силовых структур двух стран стороны договорились о прекращении строительных работ и открытии автодороги. Однако, около 19:30 в нарушение международных договоренностей, военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш.
В результате были повреждены жилые помещения местных жителей, здание войсковой части 707, военнослужащие и 1 гражданское лицо получило огнестрельные ранения, они были доставлены в Баткенскую областную больницу.
По данному факту в ОВД Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 402 УК КР (преступления против мира) УК КР. По полученным телесным повреждениям назначена судебно-медицинская экспертиза.
В отношении пострадавших, которые получили ранения назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: reporter.kg
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