МВД Кыргызстана возбудило уголовное дело по факту действий военных Таджикистана

По факту происшествия в селе Кок-Таш Баткенского района возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

27 января 2022 года около 18:00 на неподтвержденном участке границы между селом Кок-Таш Баткенского района и селом Самониен Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Ош — Исфана и дорогу Исфара –Ворух. Хотя, кыргызские пограничники и просили таджикских коллег остановиться.

В ходе переговоров представителей местных властей и силовых структур двух стран стороны договорились о прекращении строительных работ и открытии автодороги. Однако, около 19:30 в нарушение международных договоренностей, военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш.

В результате были повреждены жилые помещения местных жителей, здание войсковой части 707, военнослужащие и 1 гражданское лицо получило огнестрельные ранения, они были доставлены в Баткенскую областную больницу.

По данному факту в ОВД Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 402 УК КР (преступления против мира) УК КР. По полученным телесным повреждениям назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении пострадавших, которые получили ранения назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: reporter.kg